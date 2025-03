Sisekujundaja viis soovitust, kuidas kevad tuppa tuua

„Kodu püsib paremini korras, kui igal asjal on oma kindel koht. Kasu on ka sellest, kui vaatad oma vara vahetevahel üle ja annad mittevajaliku ära. Kasutamata seisvad esemed ei võta ainult ruumi, vaid nende ühest kohast teise liigutamisele kulub tihti ka aega. Asjad, mida sa soovid alles hoida, on hea jaotada eri suuruses kastidesse, kus need püsivad korras ja on hästi kättesaadavad. See kehtib ka sahtlites hoitavate asjade puhul – isegi need saab kastidest kiiremini kätte. Samuti võimaldavad kastid sahtliruumi paremini ära kasutada ja tänu sellele satub vähem asju riiulitele ja teistele lahtistele pindadele. Avatud ruumis võib mänguasju, pleede ja teisi sarnaseid asju hoida suuremates korvides. Ja kui eelistad asju hoida riiulitel, võid need pista ühesugustesse kastidesse, sest nii näeb tulemus ühtlane ja hea välja,“ lisab Mikvere.