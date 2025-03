Lisa valgust peegeldavaid pindu ja viimistlusi

Üks lihtsamaid viise võimendada kööki tulevat valgust on lisada valgust peegeldavaid pindu. Miks mitte isegi peegel? Säti metallist köögitehnika nii, et see püüaks õuest tulevaid päiksekiiri. Kui sul on, lisa avatud riiulitele vaase ja serveerimisnõusid. Valgust peegeldavate esemete ja materjalide kasutamine toob ruumi valgust ning tekitab tunde, et köök on suurem ja helgem.