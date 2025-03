HEA TEADA | Kevadel vajab ka laste mänguväljak hooldust. Kuidas seda teha?

Üks olulisemaid hooldusnõudeid puidust mänguväljakutele on kaitsta neid välitingimuste eest. Kuna laste õue atraktsioonid asuvad otseste ilmastikumõjude käes, siis regulaarne hooldus ja töötlemine tagab seadmetele pika kasutusea ning ohutu ja meeleoluka mängimise pikkadeks aastateks.

Kuidas hooldada?

Puhasta mänguväljakud mustusest, prahist ja ämblikuvõrkudest.

Puidust mänguväljaku nõuetekohase hoolduse esmane prioriteet on hoida see puhtana. Õue mänguväljak on ilmastikuolude meelevallas nii tuule, vihma kui ka lume käes, lisaks tekitavad lapsed mängimisega määrdumist ning mänguväljakutesse armastavad pesa teha ka ämblikud ja muud putukad.

Pinguta poldid, kruvid ja naelad

Kõik, mis liigub, see kulub. Seega hakkab ka mänguväljaku seadmete varustus järgi andma kohtadest, mis saavad suuremat survet. See tähendab, et igal kevadel vaata üle ja pinguta poldid ning kontrolli üle kruvid ja naelad. Kui need on roostes või paindunud, vaheta need välja uute vastu.

Lihvi karedad kohad liivapaberiga

Laste mängimine atraktsioonidel võib tekitada puidu hõõrumist, sälke ja isegi lõhesid. Vaata üle, kas puitmaterjalil esineb karedaid kohti. Kui need on tekkinud, siis karedaid külgi on soovitatav lihvida liivapaberiga. Selline puidu töötlemine tagab, et lastel on turvaline mängida ja keegi ei saa mängides vigastada.

Täida augud ja praod

Vaata üle, kas puit on hakanud kuskilt mädanema või on tekkinud suuremaid pragusid ja auke. Kui need on tekkinud, siis puhastage kahjustunud osad, asendage need võimalusel uute puitdetailidega. Väiksemate pragude ja aukude puhul kasutage täitmiseks puukitti.

Mänguväljaku puidu hooldamine

Mänguväljakud ja mängumajad on müügil peamiselt kolmes puidutöötlemise valikus — naturaalsel kujul, süvaimmutatult või värvitult. Seetõttu sõltub ka edasine hooldus just sellest, kuidas on mänguväljak esimesel aastal töödeldud.