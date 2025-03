Ära viska kohvipaksu ära! Vaata, mida kõike saad sellega kodus teha

Ainuke „aga“ on ilmselt see, et väikese koguse kohviga just palju ära ei tee. Kui aga seda koguda, nagu tehakse Poolas Krakovis, annab see suurepäraseid tulemusi. Krakovis kogub nimelt linn kohalikest kohvikutest kokku kasutatud kohvipaksu ja kasutab seda soola või liiva asemel kaitseks libedate talvetingimuste eest.