Aiandus aknalaual: kuidas kasvatada tugevaid ja terveid taimi?

Taimede ettekasvatamise põhieeldusteks on toitainerikas muld, kvaliteetsed seemned, piisav valgus ja soojus ning asjakohane kastmine. Avar päikeseline aknalaud sobib ettekasvatuseks suurepäraselt, kuid verandad ja muud kütmata ruumid on praegu veel liiga jahedad, et sealt alustada.

Enamike köögivilja- ja lilleseemnete jaoks on ideaalne idanemistemperatuur suvine – 20-25 °C, samas näiteks salatile ja petersellile piisab ka temperatuurist 15-18 °C. Tähtis on, et valgust jaguks vähemalt 10-12 tunniks ööpäevas, muidu on idanemine pärsitud ja võrsed nõrgad. Kui looduslikku valgust napib, tuleb kasutada taimelampe.

Kõige sobivam õhuniiskus taimede ettekasvatuseks on 60-70 protsenti, aga keskküttega eluruumis kipub see jääma madalamaks. Õhuniiskust tasub siiski mõõta ja kui see jääb alla 40 protsendi, võiks kasutada kindlasti õhuniisutit, see pole vajalik üksnes taimedele, vaid ka inimestele ja koduloomadele.

Sobivus põhjamaisesse kliimasse

Seemneid valides tuleks läbi mõelda, millist saaki suvel ja sügisel soovitakse noppida. Taime seemned on kogu saagi DNA, sestap võiks need olla kindla peale kvaliteetsed ning mõeldud kasvatamiseks meie kliimas. Seega tasub pakendilt uurida nii sordi omadusi kui ka päritoluriiki, jälgida säilivusaega ning seda, et pakend on kahjustamata. Ka kasvutingimusi võiks jälgida, sest näiteks tomatit leidub kümnetes variatsioonides – on soojalembesemaid ja ainult kasvuhoonesse sobivad, aga ka neid, mis eelistavad kasvada avamaal või terrassipotis.