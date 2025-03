RENOVEERIMISVEAD | Madal sokkel – sinu kodu vundamenti varitseb niiskusoht. Kuidas kahjustusi ennetada?

Veakaardis selgub, kuidas madal sokkel soodustab niiskuskahjustusi, aga pakub ka praktilisi lahendusi ning usaldusväärseid nõuandeid, kuidas tagada renoveerimisel oma investeeringu pikaealisus ja vältida ebameeldivaid üllatusi.

Sokkel on vundamendi maapinnast väljaulatuv osa, mille eesmärk on kaitsta nii hoone konstruktsiooni kui välisviimistlust niiskuse ja muude keskkonnamõjude eest. Kui sokkel on madal või ehitatud ebasobivast materjalist, võib see põhjustada tõsiseid kahjustusi.

„Sokkel on maja osa, mis peab taluma kõige suuremat veekoormust: sinna võib pritsida vesi vihmasaju ajal või mööduvate sõidukite tõttu, talvel võib hoone alaosa olla kontaktis lumehangega,“ toob insener suurimad murekohad välja. „Et taluda suuremat koormust, peab siin materjal olema vastupidavam nii külmakindlusele, mehaanilisele hõõrdumisele, aga ka bioloogilistele kahjustustele ning lahendused tuleb hoolega läbi mõelda,“ lisab ta.

Üldjuhul ei sobi fassaadide viimistlusmaterjalid soklis kasutamiseks, kuna need on välja töötatud madalama niiskuskoormuse jaoks kui tavapäraselt soklis esineb ning fassaadikrohvi lagunemine soklis on kiirendatud. „Sokli puudumine või selle liiga madal kõrgus maapinnast toob välisseina ja fassaadikatte maapinnale lähemale, kus see satub suurema niiskuskoormuse kätte ning seega laguneb kiiremini ja on soodsaks kasvulavaks mikrobioloogilise elu kasvule,“ selgitab Lomp.

„Ehkki juba enam kui 100 aastased ehitusmäärused [1], [2] on soovitanud kavandada sokli vähemalt 30 cm või 60 cm kõrguseks, leidub tänapäeval ka märgatavalt madalama sokliosaga hooneid,“ toob insener välja ja lisab, et osad madalad soklid on algselt juba madalana (või suisa puuduvana) kavandatud, kuid vanematel hoonetele on sokkel jäänud madalaks pigem tänu sellele, et maja ümber olevat maapinda on aja jooksul märkimisväärselt tõstetud, olgu siis tee-ehituseks (linnades ja alevites) või pinnase loomuliku kuhjumisega.

Vanad ja uued materjalid ning lahendused