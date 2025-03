See on lähtepunkt, millest kasvavad välja kõik edasised otsused. Mana endale silme ette mõni magamistuba, mis oli nii ilus, et selle nägemine lõi sul hinge kinni. Oli see sõprade külalistetuba, magamistuba mõnes hotellis või külalistemajas või jäi see sulle silma hoopis mõnes filmis või ajakirjas? Kohanda ja kombineeri seda oma isikliku stiiliga ning loo selle alusel just sulle sobiv magamistuba.