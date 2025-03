FOTOD | Moodne palkmaja Vormsi saarel võlub helge sisekujunduse ja eriti ägeda väliköögiga

Pisikesesse Borrby külla on sisse seatud mõnus elamine, mis ei teeni ainult suvekoduna. Siin võib vaikust ja rahu nautida ka aastaringselt ja kõik mugavused selleks on loodud – maja kütab soojaks vesipõrandaküte ning kulud aitab madalal hoida oma päikesepark. Kui viimasel ajal koguvad populaarsust tehasemajad, siis selle eramu näol on tegu Laitses käistööna tahutud palkmajaga, kus kohtuvad traditsioonilised võtted ja kaasaegne disain.