Vana plaatpõranda asendamisel uuega on kaks võimalust: uue plaadikihi paigaldamine vanale või vana plaadikihi eemaldamine ning seejärel uue kihi paigaldamine. Vanale kihile paigaldamise korral tuleb arvestada sellega, et põrandapind tõuseb sõltuvalt plaadi paksusest 0,5-1,5 cm. See võib tähendada ebamugava kõrguste vahe tekkimist erinevate ruumide tasapindade vahele ning ukse alumise serva lõikamist. Ka põrandküte tõstab põrandat. Vanale plaadile saab uut plaadikihti laduda vaid siis, kui kõik plaadid on tugevalt kinni ning ükski neist pole purunenud. Vastasel juhul on uus põrand ebaühtlane ning võib juhtuda, et peagi tuleb see siiski lahti võtta.