1. Suured ja kohmakad nahkdiivanid ja -tugitoolid

1990ndatel ihaldatud massiivsete nahkdiivanite hiilgeaeg on juba ammu minevik. Rasked mööbliesemed võivad sobituda küll suurtesse ruumidesse, kuid pisemates ja keskmise suurusega tubades mõjub kohmakas diivan üleliigselt, röövides nii vaba pinda kui ka valgust. Kui soovid, et sinu elamine oleks värskem ja kaasaegsem, vali sinna õhulise vormiga diivan. Et hetkel on moes erinevad värvid, siis tasub kindlasti katsetada ka julgeid ja kirkaid toone!