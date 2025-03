Loe, kuidas muuta vannituba mõnusaks koduspaaks

Veel on oluline, et saunas saaksid kõik meeled lõõgastuda. Sisseehitatud helisüsteem pakub just seda – võimalust kuulata rahustavat muusikat või loodushelisid, mis aitavad unustada argipäeva mured ja keskenduda hetke nautimisele. Lisaks helile on aroomiteraapia difuusorid ja eeterlikud õlid ideaalsed kaaslased, et luua meeleolu ja suurendada sauna lõõgastavat mõju. Eeterlikud õlid, nagu lavendel ja eukalüpt, võivad aidata leevendada stressi ja pakkuda täiendavat rahulolutunnet.