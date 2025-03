Lihtsad nipid, kuidas köögis energiat säästa

Mõistlik kokkamine algab planeerimisest

Kasuta potikaant – energia kokkuhoid kuni 30%. Kui toitu valmistatakse pliidil, on väga oluline kasutada kaant. Potikaane kasutamine aitab kiiremini sisetemperatuuri tõsta, vähendades energiakulu. Ilma kaaneta kulub vee keetmiseks või toiduvalmistamiseks ligi 30% rohkem energiat.

Valmista korraga rohkem. Suurte portsjonite valmistamine on energiakulutuse mõttes säästlikum kui iga päev väikese koguse kokkamine. Näiteks supi, hautiste või ahjuroogade puhul tasub valmistada toitu mitmeks päevaks ette.

Optimeeri pliidiplaadi ja poti suurust. Kas tead, et pliidiplaadi läbimõõt peaks olema võimalikult lähedane poti põhja suurusele? Kui pliidiplaat on suurem kui poti põhi, kaob ligi 20–30% energiast lihtsalt kasutult. Samuti on induktsioonpliidid energiakulult efektiivsemad kui traditsioonilised elektripliidid.

Lülita pliit või ahi varem välja. Pliidiplaadid ja ahjud jäävad pärast väljalülitamist veel mõneks minutiks kuumaks. Seda jääksoojust saab kasutada näiteks toidu valmimise lõpetamiseks. Järgmine kord proovi ahi 5–10 minutit enne toidu valmimist välja lülitada – toit küpseb jääksoojuse arvelt.

Ahju efektiivne kasutamine säästab energiat

Ära ava ahjuust liiga tihti. Iga kord, kui ahjuuks avatakse, langeb sisetemperatuur 10–20 kraadi võrra. See tähendab, et ahi peab kulutama lisaenergiat, et vajalik temperatuur taastada.

Küpseta mitut rooga korraga. Kui ahi on juba soe, tasub see maksimaalselt ära kasutada. Näiteks on hea mõte korraga mitut rooga küpsetada.

Kasuta pöördõhku. Pöördõhufunktsioon võimaldab toidu ühtlasemat küpsemist madalamal temperatuuril ja lühema ajaga.

Energiatõhusad seadmed toovad kokkuhoiu

Energiaklassi A++ või A+++ seadmed on küll esialgu kallimad, kuid nende elektritarbimine on märgatavalt väiksem. Siin on mõned näited, kuidas säästlikud seadmed energiakulu vähendada aitavad: