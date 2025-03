IDEID | Kuidas rätikuid vannitoas hoida

Ühtne stiil

Seinale kinnitatud hoidja kasutamine on ehk kõige tavalisem viis rätikute hoiustamiseks, kuid isegi seda lihtsat vannitoa elementi on võimalik visuaalselt ägedamaks muuta. Vali rätikuhoidja, mis sobib vannitoa ülejäänud metallosadega, olgu selleks dušisegisti, ukse käepide või kapinupud. Juba see väike samm muudab ruumi välimuse elegantsemaks.

Avatud riiulid

Avatud riiulid on lihtne ja tõhus viis rätikute hoiustamiseks nii, et need oleksid korras ja ligipääsetavad. Et vältida rätikute kuhjumist riiulitele ja segaduse tekkimist, kaalu vahesektsioonide tekitamist iga rätikutüübi jaoks. Näiteks üks sektsioon vannirätikutele, teine käterätikutele ja väiksema sektsioon köögirätikutele vms. Vali oma vannitoa stiiliga sobivad avatud riiulid.

Rullitud rätikute hoiustamine

Praktiline, kuid stiilne viis rätikute hoiustamiseks on need rullida ja korvi sättida. Selle asemel, et rätikuid virna laduda, aitab rullimine neid kompaktsena hoida ja loob korraliku, organiseeritud välimuse. See lahendus sobib eriti hästi käterätikutele. Korvi võib asetada vannitoa tööpinnale või nurka, pakkudes nii hoiustamist kui ka ilusat ilmet. Võib kombineerida erinevate tekstuuridega korve, et lisada isikupära, hoides rätikud samal ajal kergesti kättesaadavana.

Kasuta redelit koos kastidega

Redel on mitmekülgne ja ruumisäästlik hoiustamisvõimalus rätikute jaoks. Praktilisuse säilitamiseks lisa alumistele pulkadele mõned väikesed kastid või korvid käterätikute hoidmiseks. Redel on stiilne ja funktsionaalne.

Soojendusega rätikukuivati

Igati praktiline koht, kus rätik ka ära kuivab. Jällegi on hea silmas pidada ühtse stiili hoidmist vannitoa sisekujundusega.

Nende lihtsate ideede abil on rätikud alati kergesti kättesaadavad ega tekita asjatut segadust, lisades samal ajal vannitoale pisut elegantsi.

