Imetilluke kodu – justkui väike Pariis keset pealinna

Just Prantsusmaa hooletult elegantne ja hubane sisustusstiil Liisit võlubki. Kui naine kaheksa aastat tagasi pealinnas oma elu esimest kodu otsima hakkas, oli tal visioon selge – see peab asuma puumajas, sest just sellistel majadel on teistmoodi hõng ja hing. Just selle „oma koha“ tundis Liisi ühes pealinna põhimaantee ääres asuvas tsaariaegses kõrgete lagedega majakeses kohe ära.