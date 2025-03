Lihtsad nõuanded, kuidas luua isikupärane, looduslähedane ja hubane elutuba

Rohkem on rohkem

Maksimalismi tõusust räägib ka see, et seinad ja laed on muutumas ruumikujunduse aktiivseks osaks. Tekstuuriga seinu, tapeeditud lagesid ja dekoratiivseid krohvipindu kasutatakse selleks, et elutuppa sügavust luua ning teha ruumi visuaalselt huvitavamaks. Kui veel mõni aasta tagasi peeti seinu pelgalt taustaks, siis nüüd on need disaini lahutamatu osa.