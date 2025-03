Kuhu kaob kodus elekter ja kuidas seda kokku hoida?

Elektriarve on iga kuu see kulu, mille suurus võib tunduda ettearvamatu. Ühel kuul on see väiksem, teisel suurem, aga kust täpselt see energia kaob, jääb paljudele saladuseks. Üllatavalt tihti on just väikestel muutustel kõige suurem mõju: kraadi võrra madalam kütterežiim, lühemad dušid, ooterežiimil seadmete vooluvõrgust väljalülitamine.