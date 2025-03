Aknad „riidesse“ – millised kardinad valida

Voldikkardin

Sinu sõber, kui ootad aknakattelt mitmekülgsust ja soovid, et see võtaks minimalistlikult vähe ruumi. Võimalus kinnitada aknaraamile vastu klaasi või ava ette seinale. Levinum on siiski esimene variant, mis lubab kardinat liigutada ülevalt alla ja alt üles, kattes soovi korral ära vaid osa aknast. Ideaalne viis, kui soovid mingil osal päevast ise aknast välja näha, kuid väljast tuppa vaadet varjata. Kangaid on pimendavaid, niiskuskindlaid, valgust tagasi peegeldavaid ja kontoriruumidesse sobivaid. Lai valik profiilitoone annab võimaluse kangas kas aknaraami või kangaga kokku sobitada.

Puitribakardin

Midagi klassika ja hubasuse austajaile. Ribakardin võlub oma loodusläheduse ja hubasusega, seda saab tõmmata üles välja ja ribadega on võimalik reguleerida sissetuleva valguse hulka. Valikus on erinevaid materjale ja toone ning ribade laiuseid.

Rooma kardin

Viimasel ajal populaarsust koguv tekstiilist Rooma kardin annab igale ruumile hetkega stiilse, koduse ja hubase tunnetuse. Hea valik akendele, kuhu tavaline kardin kas ei mahu või lihtsalt ei sobi. Kangaste hulgast leiab midagi igale maitsele. Rooma kardinat on võimalik valmistada ka erikujulisele aknale. Pildil kahesüsteemne variant.

Ekraanruloo

Moodsam edasiarendus tavalisest ruloost, mille puhul mängib võtmerolli screen-kangas. See valik ei ole pimendav, kuid annab võimaluse piirata sissepaistva päikese intensiivsust. Tegemist on võrkkangaga, mis murrab UV-kiirguse ja peegeldab tagasi päikese soouse, jättes samal ajal toas olijale avatud vaate õue. Päevasel ajal läbi screen-ruloo tuppa ei näe, aga õhtuti küll – sestap on mõistlik privaatsuse huvides see külgkardinaga kombineerida. Pildil on screen-ruloole lisaks päevakardin, mis lisab ruumile pehmust ja hubast olemist. Screen-kangast on võimalik teha ka voldikuid.

Külg- ja päevakardinad