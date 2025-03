FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Anna hääl oma lemmikule!

Selles kontrastirikkas köögis armastatakse väga liha- ja kalaroogi valmistada ning seetõttu on esikohal puhtus ja hügieen. Sellest lähtuvalt on eelistatud köögimööbli valiku puhul roostevaba terast. Töötasapinnad on valminud eritellimusel Soomes ning kogu muu struktuur on IKEAst, mille hankimine polnud sugugi lihtne. Kuna uksepaneelid ei olnud enam Eestis saadaval, tuli need osta Saksamaalt ja transportida spetsiaalselt Tartusse, et saavutada soovitud välimus ja funktsionaalsus. Et kargele terasele veidi soojemat kontrasti pakkuda, on ruumi sisustatud puidu, naturaalse krohvi ja osaliselt paljastatud kiviseintega, luues looduslike materjalide kooskõla. Ainsaks plastikelemendiks on köögis Estoplasti lamp, mis sobib hästi ka hoone vanuse ja stiiliga.