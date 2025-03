FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Hele ja tagasihoidlik köök, mis on sisse seatud endisesse trepikotta

Meie konkursile saabusid pildid ühest põnevast köögist, mis rajati endisesse trepikotta, sest maja hakkas kasutama ühe pere asemel kaks. Sai valitud võimalikult lihtne, tagasihoidlik ja heledates toonides lahendus - köögilaud ja toolid on endised tumedad 30 aastat tagasi Eestis toodetud mööblitükid, mis said uue ilme ja värske värvi. Laud sai parajaks saetud, värvitud ja pealt kuluheina tooni peitsitud. Tumedad toolid värviti samuti heledaks ja lihviti kergelt üle, et anda stiilselt kulunud välimus. Toolipõhjadele pandi ise ka uus riie ja tulemus saigi igati oanäoline.