FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Väike ja lihtne maakodu köök

Konkursile pidid saatnud Reeda köögi puhul on keskseks märksõnaks „minimaalsus“. Kõik vajalik on mahutatud kappidesse, köögisaare all paikneb nõudepesumasin ja ahi ning ka väike panipaik. Ruumi langev õhtupäike loob õdusa istumispaiga ka õhtuse teerituaali jaoks. Köögi- elutoa vahel on ahi, mis annab sooja külmadel talveõhtutel ja loob meeleolu.