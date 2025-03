FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Köök, kus armastatakse veeta suurem osa päevast

Meie konkursile saatis pildid Eve, kes kirjeldab oma kodu südant kui koduste pensionäride kööki, kus armastatakse veeta suurem osa päevast. „Peale söömise ja söögitegemise on siin mugav lehitseda ajakirju, kuulata raadiot, teha käsitööd. Suur lahtine riiul sai muretsetud just seetõttu, et esemed, millel on oma ajalugu ja tähendus meie elus, oleksid nähtaval ja ümbritseksid meid.“ Köögi keskmes on uhke munapeekrite kollektsioon, mille jaoks on samuti leitud spetsiaalne riiul.