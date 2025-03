FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Valge köök, kus liigsele ruumi ei ole

Konkursile laekusid pildid köögist, kus armastatakse hoida minimalistlikku joont - mida vähem on asju, seda lihtsam on puhtust pidada. Köök on planeeritud nii, et kõik mahuks ära kappidesse-sahtlitesse ning tööpind oleks asjadest puhas. Kõige olulisem, et oleks palju ruumi ja valgust tegutsemiseks ning et läheduses oleks ka suur söögilaud, et kokkaja saaks olla ühissöömise juures.