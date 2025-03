FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Tumedates varjundites köök, mis ülistab funktsionaalsust

Konkursile laekusid pildid ühest hiljuti renoveeritud köögist. Eesmärgiks oli luua avatud ja kutsuv ruum, kus disain ja praktilisus käivad käsikäes. „Renoveerimise käigus eemaldasime kööki ümbritsevad seinad, et avada see söögitoale ja eesruumile, muutes kogu korrus ideaalseks paigaks võõrustamiseks ja ühisteks hetkedeks. Kuna naudime koos kokkamist, oli köögisaare lisamine meile väga oluline. See mitte ainult ei võimalda sõpradel kokkamisele kaasa aidata, vaid ka loob sotsiaalse õhkkonna, kus peremees või -naine saab toitu valmistades seltskonnaga suhelda. Köök on joondatud söögilauaga, et serveerimine oleks sujuv ja mugav,“ selgitab köögi omanik Maria oma köögi kujunduspõhimõtteid. Köögi planeerimisel arvestati iga pisidetailiga ning järgiti ka köögikolmnurga põhimõtet, oma toiduvalmistamise harjumusi ja vajalike töövahendite olemasolu. Köögisaar ja selle all asuvad sahtlid on mõeldud vaid toidu valmistamisega seotud kokkamistarvikutele ning vitriinkappide alune ala serveerimiseks ja laua katmiseks. Nii on igal kapil ja sahtlil oma selge funktsioon, mis arvestab köögis liikumisega, muutes köögi loogiliseks ja efektiivseks keskkonnaks. Akna alla paigutatud kraanikauss ja aknalauale valguv töötasapind loovad seejuures köögile sügavust. „Disaini osas otsisime ajatut ja stiilset lahendust. Kuna maja põrand on hele, soovisime luua kontrasti, valides šokolaadikarva toonitud tammespooni ning jõuliste soontega graniitkivi Titanium. Meie köögimööbli valmistas hinnatud Fatamorgana tisler, kasutades köögi karkassiks vastupidavat tislerikilpi ning kvaliteetseid Hettichi furnituure. Töötasapinna valmistasid kivimeistrid Marmi Futernost,“ lisab Maria.