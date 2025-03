FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Selge joonega terviklik köök

Konkursile saatis pildid Triinu-Liis, kes iseloomustab oma kodu südant kui selge joonega ja terviklikku ruumi. Köögi planeerimisel sai määravaks ruumi suurus. Kapid on planeeritud laeni, et võimalikult palju tühja seina pinda ära kasutada. Ruumi sai valitud soojad ja puidused toonid, mis tekitavad hubasust. Pilku püüab omamoodi lahendusega vitriinkapp, mis pimedatel õhtutel ruumi valgustab. Enim meeldib Triinu-Liisile suur aknaalune tasapind, kus saab pea kõik köögitoimetused ära tehtud. Köögi südameks on suitsuse tamme toonis ümmargune pikendatav laud, kuhu mahub mõnusalt kogu pere einestama ning ka suurem seltskond jutustama. Sära lisavad kuldsed pisidetailid ning valge läikiv kivitasapind.