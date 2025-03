FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Pastelselt roheline köök

Meie konkursile laekusid pildid ühest avarast köögist, mis läbis hiljuti totaalse muutumise. Ka varem oli köök samas kohas, aga eraldatud muust ruumist seintega. Kööki visandades soovis konkursile pildid saatnud Kairi, et kraanikauss oleks kindlasti akna all. „Seetõttu pole me pannud aknale ei kardinaid ega ruloosid ega tunne ka õhtuti akende katmise vajadust. Kindel soov oli värviline köök, et 1- ja 2-aastaste toimetamised natukene kauem n-ö varjul oleksid. Köögipukkide taga on lastel hea joonistada, kui ise samal ajal süüa teha. Pukkide poolel on üks salakapp, kus ongi peidus laste joonistustarbed, et nad nendele asjadele ise lihtsalt ligi pääseksid,“ lisab Kairi.