FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Katusealune köök, kus hinnatakse retrolikke elemente ja taaskasutust

Meie konkursile saatis oma romantiliselt maalähedasest köögist pildid Küllike, kes hindab interjööris väga retrohõngulisi ja vintage esemeid, vanu asju ja detailirohkust. Paljud nõud ja osa mööblist pärinevad taaskasutuspoodidest, lisaks on Küllike ka suur Smegi fänn ja tema köögist leiab retroliku disainiga köögitehnikat. Köögimööbel ja köögi tagasein on heledaks peitsitud puidust. Ka taaskasutusest leitud söögilaud ja toolid on korda tehtud ning sobivad oma stiililt väga hästi köögimööbliga.