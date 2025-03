Luige kodud – elegantsed, mugavad ja keskkonnasäästlikud

Luige 5 on nagu hästi hoitud saladus – see on peidetud Sõpruse puiestee ja Nõmme tee vahele, eemale liiklusmürast, aedlinlikku keskkonda. Samas on uus arendus siiski „kodu keset linna“, sest Kristiine keskus, koolid-lasteaiad, meelelahutusasutused ja restoranid on kõik jalutuskäigu kaugusel, nagu ka ühistranspordi peatused mistahes suunas liikumiseks.

Hoone arhitekt Anu Tammemägi ja maastikuarhitekt Signe Kasepalu on kandnud hoolt selle eest, et uus arendus ei vaataks mööda piirkonnale iseloomulikust miljööst. Hoonele hubasust andev puitfassaad ja viilkatused sobituvad maitsekalt ümbritsevate elamutega ning elamu ümbruses on säilitatud rohkelt rohelust. Sisehoovi rajatakse ka lopsakas haljasala, tänu millele avanevad akendest ja rõdudelt vaated rohelusse.

YIT rajab Luige 5 kinnistule ka puudesaluga piiratud mänguväljakuga puhkeala. See pole sugugi mõeldud vaid lastega peredele – sinna kavandatud lauad ja pingid loovad ideaalse paiga aias olemiseks kõigile elanikele.

Keskkonnasääst igal ruutmeetril

Tulevaste kodude minimaalse keskkonnajalajälje eest kannavad hoolt nii katusele paigaldatavad päikesepaneelid kui ka maasoojuspump. Enam kui 150 päikesepaneeli lõunasuunalistel katusepindadel toodavad aastas ligi 60 000 kW/h päikeseenergiat.

Kütte ja jahutuse tagab hoonele maasoojuspump, mis võimaldab elanikel säästa energiakuludelt. Maasoojuspump juhib maapinna sisse salvestunud soojusenergia hoone vesipõrandakütte- ja sooja tarbevee süsteemi. Tänu sellele on korter talviti meeldivalt soe, aga suviti aitab maaküttel põhinev jahutus vähendada ruumides kõrgemaid temperatuure.

YIT on teinud keskkonnateadlikke valikuid ka ehitusmaterjalide osas. Näiteks on hoone välisseintena kasutatud tehase tingimustes valmistatud puitelementseinu, mille tootmisega kaasnev CO 2 heitmekogus on oluliselt madalam võrreldes näiteks betoonelementseinadega. Puitelementseinad on kvaliteetsed ja hea soojapidavusega, tagades samas ka heliisolatsioonitingimused.

Kodud igale maitsele