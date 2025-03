Mõned väärt nipid taimede ettekasvatamiseks – mida teha ja mida mitte teha?

Rohenäpud, kes on kuude kaupa kevadet oodanud, saavad nüüd lõpuks rõõmustada – on aeg seemned välja otsida ja hakata esimesi taimi ette kasvatama. Kasvuhoonesse minevate tomatite, paprikate ja kurkide ettekasvatamiseks on märtsi algus parim aeg. Suviste peenrataimede ettekasvatamine algab hiljem ja selle tööga tasub pisut veel oodata. Millised on üldkehtivad tõed, mis ettekasvatamise puhul kehtivad ning milliseid nippe ja nõkse võiks enne seemnete mulda pistmist teada ka algaja aednik?