FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Särtsakalt sinine köök vanas talumajas

Meie konkursile saabusid pildid ühest väga omanäolisest maakodu köögist, mis on nii ise kujundatud kui ka suures osas ise tehtud. Vaid puupliidi valmistas pottsepp. Köögi kujundamisel lähtuti talumajja sobivast stiilist ning mõeldud on ka praktilisusele. Alumistele kappidele ei tehtud mitte ühtegi ust vaid ainult sahtlid – see teeb ligipääsetavuse väga mugavaks. Köögimööbli tooniks on valitud särav sinine ning kapid on võõbatud üle Fusioni mineraalvärviga. Sarnases toonis on ka diivan, mis piilub köögiga ühendatud elutoast. Ülemiste kappide küljes on ka väike veiniriiul ning mõned väikesed riiulid lilledele.