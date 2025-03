FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Köök, kus on iga sentimeeter leidlikult ära kasutatud

Meie köögikonkursile saatis pildid Helen, kes on suutnud väikesesse kööki mahutada ära nii köögisaare, köögitehnikale mõeldud püstaku ja palju panipaiku, mis ulatavad lae alla välja. Kuigi ruum on pisike, siis on panipaiku palju ning ruum on maksimaalselt kasutusse võetud. Samuti paistab köök silma läbimõeldud valguslahenduste poolest. Köögimööbli valmistas Hickory Furniture, kes iga pea võimatuna näiva idee ka teoks tegi. Tehnika on soetatud E-Luxist, kus on väga hea valik tehnikat nõudlikule maitsele. Köögitasapind on kivist ning soetatud Nerosteinist.