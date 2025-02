FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Oma kätega tehtud pisike köök

Konkursile saatsid pildid oma stiilsest köögist Janeli ja Sander, kes on nõukogudeaegse paneelmaja pisikese köögiga imet teinud. Selle avaramaks, stiilsemaks ja hubasemaks muutmiseks tuli sõna otseses mõttes läbi seina minna ning pühendada tundide viisi tööd mööbli ehituseks, kuid tulemus on seda kõike väärt. „Köögikapid ja töötasapinnad on valmistatud meie enda kätega, kasutades naturaalset tamme, mille töötlus annab sooja ja loomuliku ilme. Eelnev mööbli ehitamise kogemus piirdus vaid mõne riiuliga. Ruumi avardamiseks on valitud heledad toonid, millele mustad detailid – nagu lambid, kraanikauss ja köögitehnika – lisavad dünaamilisust ja vunki. Köögis on arvestatud kolme tasandi valgustusega – üldvalgus laes, töökoha valgustus kappide all ning punktvalgus söögilaua kohal. Selline lahendus võimaldab luua erinevat meeleolu, olgu tegu toidu valmistamise või selle nautimisega,“ kirjeldavad köögi omanikud oma loomingut.