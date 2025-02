FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Värvikas köök, mida ehivad eksootilised detailid

Meie konkursile saabusid pildid ühest kaunist kodu südamest, kus igapäevaselt toimetab tegus vanaema, kes armastab kokkamist ja küpsetamist. Köögi planeerimisel on lähtutud soovist luua kvaliteetne, naturaalsetest materjalidest köök, kus kõik vajalik on väiksele pinnale ära paigutatud. Köögimasinad-seadmed on sahtlisse paigutatud, et üldmulje oleks puhas ning liigsete asjadeta. Täispuidust hallides ja rohekates toonides köögile annavad värvika aktsendi Kuznetsovi portselanist anumad, kollased nahktoolid ning Guatemala kohaliku mustriga laudlina.