FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Rustikaalne köök, kus kohtab põletatud tellist ja tammepuitu

Konkursile saabusid pildid ühest põnevast ja maalähedasest köögist, mis on oma lõpliku ilme saanud tänu toredatele juhustele. Köögi stiil hakkas hargnema paarist leiust – sõbralt saadud kubu korpusest ja seenemetsast puhtjuhuslikult leitud materjalidest. Köögi omanik Urmas kirjutab, et kui maja ehitamise ajal sattusid nad abikaasa Leaga metsas seenel käies ilmselt ühe vana maja lammutusjääkide otsa, mis oli tõenäoliselt oma kohal pererahvast juba mitukümmend aastat oodanud. Hunnikust turritas välja üks punane tellis, mis tähelepanu äratas. Selgus, et suur osa sellest metsa alla poetatud hunnikust olid kas ahju-pliidi või korstna lammutuse jäägid. Tellise näol oli tegu puhta käistööga ehk siis käsitsi vormitud ja põletatud punase tellisega. „Kive oli seal üksjagu ja meil tekkis kohe seal samas idee. Tuhnisime sealt mõned kivid välja ja mõne päeva päeva pärast sai oma autoga ja haagisega tagurpidi rammitud läbi võsa selle hunnikuni. Kaevasime seal kolmel korral ja tõime ehitatavasse koju paraja hunniku kive. Kuna seal oli ka uuemaid ehk tööstuslikult tehtud kive, siis oli see kaevamine paras katsumus ning iga kivi tuli samblast ja mördi jääkidest natukenegi puhastada, et saada aru millega tegu. Pärast sai neid kive survepesuriga pestud ja käsitsi kraabitud veel mitu nädalat. Paljud kivid lagunesid ära, aga siiski meile jätkus,“ meenutab Urmas väärt materjali leidmise lugu.