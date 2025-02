FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Valge ja modernne köök

Meie konkursile saabusid pildid ühest helgest valgest köögist, mille kujundamisel lähtus pererahvas oma vajadustest ja unistustest. „Köögimööbli puhul osutus valituks ajatu ja klassikaline valge matt toon, kuhu ei jää näpujäljed. Selle me saime tänu oma suurepärasele köögivalmistajale, kes oli abiks parimate soovitustega. Uues köögis oli kindel soov palju kasulikku pinda ja mahukad sahtlid. Samuti oli kindel soov köögisaar, mida varasemalt meil ei olnud, aga tundsime puudust. Täna on köögisaar meie lemmik just hommikust süües, kuna köögiaknast on näha päikesetõus. Köögisaar on meil 100x1800 ja asendamatu koht ka küpsetamise ettevalmistamiseks. Küpsetada mulle meeldib väga,“ kirjeldab oma kööki Kristi. Avatud kööki mahub ära ka suur ruudukujuline söögilaud, mis on uskumatult kompaktne, aga samas mahutab laua ümber lausa kaheksa inimest.