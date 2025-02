FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Nutikate lahendustega täidetud köök

Konkursile laekusid pildid ühest detailideni läbi mõeldud köögist, kus midagi juhustlikku ei kohta. Köök on väga funktsionaalne, kõik uksed avanevad kerge lükkamisega ning palju asju on ise tehtud, et söögitegemine oleks mugav ja praktiline. Siin leidub mitmeid peremehe Vilmari välja mõeldud nutikaid lahendusi, mis teevad köögis toimetamise ergonoomiliseks ja lihtsaks – näiteks Vilmari väljamõeldud valgustus on ka ise paigaldatud. Kapi sisse on paigaldatud käterätiku hoidja, mille süsteemi poest saada ei olnud ning peremees leidis taas ise toimiva lahenduse, mis on nii esteetiline kui ka praktiline. Sama on teostatud ka köögipaberi rulli hoidmiseks. Kuna köögis leidub palju uste taha peidetut, siis ka tavalise kohvimasina jaoks on peremees hea lahenduse leidnud – liikuv sahtlisisu toob masina vajadusel välja ja samas saab selle ka ära peita. Valgustuslahendus on samuti leidlik – avades kapi või sahtli läheb valgustus ise tööle ja sulgedes kustub. Õhtuti kasutatakse valgustust mõnusaks meeleolu tekitamiseks.