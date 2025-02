RENOVEERIMISVEAD | Kaks väikest detaili, mis aitavad vannitoas niiskuskahjustuste riski vähendada

BuildESTi raames valminud „Märgruumide hüdroisolatsiooni ülespöörded ja nõrgumisvõimaluseta trapid“ veakaart näitab, et niiskete ruumide remontimisel on hüdroisolatsiooni paigaldamine nüansirohke töö, kus peab olema tähelepanelik nii töid tellides kui teostades. „Sellest on vähe kasu kui vannitoa seinale ja põrandale saab uue ja ilusa keraamilise plaadi, aga hüdroisolatsiooni kiht on puudustega, mistõttu vesi pääseb kahjustama nii seina kui põranda konstruktsioone. Eriti tähelepanelik tuleb olla puidust seinte ja vahelagedega majades, sest puitkonstruktsioon on sellistele niiskuskahjustustele eriti vastuvõtlik“ toob Talvik peamise murekoha välja.

Vannitoa remont on kodu uuendades üks kallimaid töid. Siin tuleb enne töödega alustamist kindlasti lahendused väga hoolega läbi mõelda, vajadusel pädevate ekspertidega konsulteerida, ja ise usaldusväärsetest allikatest infot juurde otsida. „Muidu võib juhtuda, et remondile kulunud investeering on lõpuks maha visatud raha, sest mõne aja pärast tuleb eemaldada nii uued plaadid kui asuda remontima seina ja põranda konstruktsioone või kõrval ruumide viimistlusmaterjale.“ lisab insener.

Kui otsite vannitoa remondi teostamiseks plaatijat, siis tasub kindlasti kontrollida, kui palju on tal hüdroisolatsiooni töödega kogemust ning kas on ka läbitud vastav koolitus. „Näiteks Soomes kasutatakse hüdroisoleerija pädevuse tõendamiseks hüdroisoleerija kaarti“ selgitab insener. Tellides märgruumide hüdroisolatsioonitöid, tasuks töö tegija pädevuse kontrollimisele mõelda ka Eestis.

„Üldjoontes on tegelikult täna Eestis hüdroisoleerimisega juba päris hästi. Saadakse aru, et see töö on vajalik ja enamiku tootjate paigaldusjuhendid käsitlevad ka tööde teostamise tehnoloogiat piisavalt detailselt.“ ütleb Talvik. „Kuid probleemseks kipuvad osutuma mõned detailid. Tooksin näitena välja ukse aluse hüdroisolatsiooni künniste puudumise ja ilma nõrgumisvõimaluseta renntrappide kasutamise.“

Hüdroisolatsiooni ülespöörded on olulised ka ukse avas