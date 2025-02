FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Heledates toonides kujundatud ruumikas köök

Konkursile saabusid pildid ühest hiljuti renoveeritud köögist, kus rõhk on heledatel toonidel ja läbimõeldud ruumikasutusel. Kööki planeeriti mitu kuud, koguti kokku erinevad ideed ning tulemus vastab 100% pererahva ootustele. Kuna köök on kodu süda, siis seati latt enda jaoks üsna kõrgele ning protsessi kaasati ka sisekujundaja Kadi Jair, kellega valmis esialgne eskiis. Lõplik projekt saadi paika koos Mööblimasina disaineriga.

Tegemist on avatud U-kujulise köögiga, mis on ühendatud avara ja valgusküllase elutoaga. „Kuna vana maja renoveerimisel tekib alati mitmeid ehitustehnilisi väljakutseid (kandvate seinte, talade jmt arvestamine), mida esines päris palju ka köögi osas, õnnestus meil siiski põhjaliku planeerimise tulemusena edukalt arvestada kõikide piirangutega, ilma et oleksime pidanud tegema järeleandmisi oma soovides köögi planeeringu osas. Stiililt eelistasime klassikalise joonega skandinaavialikku kööki, mis sobituks kogu ülejäänud sisekujunduse stiiliga,“ kirjeldab oma kaunist kööki konkursile pildid saatnud Silvia.