FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Musta ja valgega kujundatud tilluke köök

Meie konkursile saabusid pildid ühest väikesest, kuid valgusküllasest mustvalgest köögist, kus rõõmsamat tooni lisavad pisikesed värvilaigud. Kuna ruutmeetreid on vähe, tuli ka kapiruumi osavalt planeerida – ahi, nõudepesumasin, külmkapp ja õhupuhasti on ruumi kokkuhoiu nimel integreeritud kappidesse. Köök sai mustvalge kuue, et jätkuks valgusküllasust ning ruum ise ei mõjuks liialt väiksena. Tulemus sai puhas ja lihtne. Köögimööbli tagasein on kaetud keraamiliste „metrooplaatidega“, mis vertikaalsena kõrgusat visuaalselt juurde lisavad. Noor korteriomanik Sonja-Marie oma köögist: „Soov oli mustvalget interjööri elavdada ja nii sai väikeköögitehnika hoopis kollasena ja nõud värvilistena ostetud. Kuna kapiruumi napib siis hommikuseks kohvijoomiseks mõeldud kruusid-tassid tuli riputada seintele. Pisuke glamuur on saadud kuldse kraanikausi segisti ja nõude kuldsete detailidega.“

Iga väiksem nurgake oli tarvilik ära kasutada, nii sai kapi ja seina vahele ka avatud riiulid lisatud, millel vanema poolt istutatud lillest pistik kasvama pandud ja mugav lillevaase hoida. Ruumi elavdamiseks said lisatud kaks madalamat kappi, mille uksed on läbipaistvad ja ääristatud musta klaasiga. Kuna põrandapind on väike ja söögilaud ei mahtunud, sai köögi töötasapind pikendatud söömiseks mõeldud eenduva saarekesega, mille taha mahub pukktooli. Köögis toimetades on võimalik ühel kohal seistes kõik vajalik teha, hubasust lisab ka väike kaltsuvaibake, mis samuti vanaemalt päranduseks saadud. Tilluke köök mõjub ajatuna ning nõude ja väikeköögi tehnikaga saab soovi korral kiiret muutust teha või uut värskust luua. „Köök on saanud sooja vastuvõtu ja külalised-sõbrad kipuvad vaatamata tillukesele ruumile ikka kööki kogunema, samuti on siin nostalgilised, vanaemalt päranduseks saadud detailid,“ lisab Sonja-Marie.