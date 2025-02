Sinu majal ei ole veel sobivat aeda? Aga miks?

Pea varakult plaani: aiaehituseks ideaalne aeg on kevadel ja suvel

Külmakraadiga aiavärv kahjuks ei kuiva ja aiaposte maasse betoneerida on talvel märksa keerulisem. Kogenud aiaehitaja teab, et tunduvalt hoogsamaks aiaehituseks läheb ikka kevaditi sooja ilmaga. Ja kui hinnaküsimise ning otsustamisega viimase hetkeni oodata, tekib paratamatult järjekord ning esimene võimalus paigalduseks avaneb tegelikult alles jaanipäeval. Heade aiameistrite pink ei ole Eestis üleliia pikk ja üle oma varju nad ajaliselt hüpata ei suuda. Keerulisemat aeda kavandades peavad aiameistrid ka kohapeal olukorraga eelnevalt tutvuma ja oma aja võtab kindlasti ka aiaprojektile ehitusloa saamine.

„See, et aed on tegelikult ehitusloakohustuslik asi, tuleb paljudele üllatusena,“ ütleb Aiameistrite projektijuht Martin Rannamäe. Ka ei teata tema sõnul, et näiteks tugevalt künklikule või suure tõusu-langusega alale ei saagi igat tüüpi aeda hästi või üldse rajada. Majaomanikul tasub uurida ka seda, kas hoone projektis on aia tüüp talle juba määratud ja/või kas kohalik omavalitsus on äkki kehtestanud piirkonnale aedade ehitamiseks piirangud. Viimast saab küsida nende ehitusspetsialisti käest. Ootamatu takistus võib aia ehituse teadmata tulevikku lükata, sest algset plaani on vaja hakata muutma.

Kas tead täpselt, millist tüüpi aed ja värav sinu krundile sobib?

„Piirdeaia projekt tuleb hoolikalt läbi kaaluda, sest üldjuhul on see püsiv ehitis ja jääb paika aastateks,“ paneb Rannamäe südamele. Võtmed-kätte-aia kulud on piisavalt suured ja rohkem kui pooled aiad valmivadki täielikult eritellimusel. Näiteks laotakse aiapostid kividest või keevitatakse varbaed kaunistustega. Või tahab maaomanik hoopis midagi rustikaalset oma krunti piirama.