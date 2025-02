Robottolmuimeja Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro teeb teie koduses argielus revolutsiooni

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro l on korpuse esiosas lainurk-sensorsüsteem, mis tuvastab korpuse lähedal asuvad objektid. Süsteem tuvastab takistused ka kehva valgustuse korral, misjärel tehisintellekt töötleb andmeid. See aitab robotil mitmesuguseid objekte paremini „mõista“ ja eri pindu (puit, plaadid, vaip) ära tunda, võimaldades seadmel tõhusamalt orienteeruda ja kõige sobivama imemisrežiimi valida.

Robotil Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro on kõrgendatud kuplisse paigaldatud keskkonna laserskannimise süsteem (tuntud kui LiDAR, sageli nimetatakse seda 3D-laserskanneriks). See on iseloomulik kõrgema klassi robottolmuimejatele. Süsteem skannib keskkonda 360 kraadi ulatuses, laserkiired mõõdavad kaugust eri objektideni ja roboti protsessor koostab nende mõõtmiste analüüsi alusel keskkonnakaardid. Sellise navigatsioonisüsteemiga robotid liiguvad ruumis täpsemini ja väldivad tõhusamalt takistusi. Süsteem töötab reaalajas, skannides pidevalt tolmuimeja ümbrust, nii et robot reageerib alati keskkonna muutustele ja uutele takistustele (olete tooli teise kohta tõstnud, ukse avanud jms), mis võimaldab robotil kiiresti oma liikumist korrigeerida, raskemini ligipääsetavates kohtades paremini orienteeruda ja tööd optimeerida.

Kui teil on robottolmuimeja juba varem olnud, siis Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro esmakordsel töölepanekul üllatute, kui kiiresti see teie kodu skannib. Hiljem näete, et see töötab metoodiliselt, ilma kaootiliste liigutuste ja hajameelsuseta ega jäta ühtegi ala puhastamata.

Võimas robot Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro imeb tolmu ja peseb põrandat. Sel on mahukas jaam, kuhu mahub 4 l puhta vee anum, peaaegu sama suure mahuga paak määrdunud vee jaoks ja kotiga konteiner tolmu jaoks. Xiaomi sõnul saab tolmukott täis umbes 75 päevaga. Robotil ei ole paaki, mille saaks täita pesuvedelikuga – see peseb põrandat veega, kuid pesuvedeliku kasutusvõimalust pakuvad ainult märksa kallimad mudelid.

Kõik juhtimisvalikud on sellised, mida robottolmuimejalt ootaksite. Et robot ruttu tööle panna, ei ole vaja ilmtingimata telefoni kasutada – piisab, kui puudutate roboti esiosas olevat toitenuppu. Nupu „Home“ abil saab roboti tagasi jaama saata. Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro tegevuse paremaks kontrollimiseks tuleks siiski kasutada rakendust, kus saab valida, kas koristada kogu kodu, konkreetset tuba või kindlat tsooni. Valida saab erinevate töörežiimide vahel: ainult tolmuimemine, tolmuimemine ja põrandapesu, tolmuimemine enne pesu või üksnes põrandapesu. Lisaks saab valida nelja imemisrežiimi vahel (vaikne, standardne, tugev ja turbo), samuti lappide kolme niiskustaseme ja kolme põrandapesuvaliku vahel (kiire, standardne ja põhjalik). Kui märgite kodu kaardil konkreetse asukoha, saate oma Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro saata sellesse määrdunud piirkonda, et too seal intensiivsemalt vaeva näeks. Saate määrata kogu kodu koristusintensiivsuse (igapäevane, intensiivne jne).

Kui olete roboti rakendusega ühendanud ja käivitanud, näete peagi ka kaarti. Teie kodu tundmaõppimine käib üllatavalt ruttu. Seejärel jagab robot teie kodu ruumideks, kuid neid on võimalik vastavalt vajadusele kokku liita või eraldada. Samuti on kaardil võimalik paigutada mööbel umbes sinna, kus see päriselus asub – see kiirendab operatiivset koristust, kui on näiteks vaja koristada ainult konkreetne pind laua ümber või diivani ääres. Kaardile saab lisada tsoonid, kus robotil on keelatud viibida – nõnda väldite roboti sõitmist kohtadesse, kus see võib kinni jääda.

Nagu muidki Xiaomi nutiseadmeid, saab ka Xiaomi Robot Vacuum X20 Prod juhtida rakendusest Mi Home. Kui teil on Xiaomi uuem telefon operatsioonisüsteemiga HyperOS, käib ühendamine lihtsalt – lülitage Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro lihtsalt sisse ning telefon ja robot leiavad ise teineteise üles. Ka muul juhul on ühendamine lihtne, peate ainult mõne toimingu rohkem tegema – skannima QR-koodi ja ühendama roboti oma koduse WiFiga.

Saate alati värskeima teabe selle kohta, kuidas teie robottolmuimejal läheb. Peale selle võite koostada graafikuid ja määrata, kui sageli ja kus peaks robottolmuimeja oma tööd tegema ning millal seda alustama. Google Assistant ja Amazon Alexa võimaldavad robotit hääljuhtida.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro võimsus, müratase ja tööriistad

7000 Pa imemisvõimsus on roboti kohta tõeliselt palju. 2024. aasta kevadel turule tulnud tolmuimejat Xiaomi Robot Vacuum X20+ imemisvõimsusega 6000 Pa peeti üheks võimsamaks robotiks, niisiis suurema võimsusega Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro on nii põrandal leiduva tolmu kui ka paksude vaipade puhastamisel veelgi tõhusam. Vaatamata suurele imemisvõimsusele töötab Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro piisavalt vaikselt. Helitase oleneb mõistagi valitud töörežiimist, mida, nagu juba mainisin, on neli: vaikne, standardne, tugev ja turbo. Aga kui robot töötab standardrežiimil (mis valitakse kõige sagedamini), ei sega see teil televiisorit vaadata ega kuulda, mida „pead ekraanil“ räägivad – te küll kuulete robotit, kuid selle tekitatav heli on üsna vaikne ega ärrita.

Keerake robottolmuimeja tagurpidi – selle puhastusvahendite paigutus on üsna sarnane teiste robotite omaga. Tagaosas on kaks pöörlevat ketast. Nendel on lapid, mis võivad tõusta maast kuni 10 mm kõrgusele, et vaip tolmuimemise ajal märjaks ei saaks. Keskosas on põrandahari ja üks külgmine hari mustuse kokkukogumiseks ruumi äärtest. Tolmu kogub kokku Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro põhihari, servaalad puhastab külgmine hari ja põranda pesevad puhtaks 180 p/min kiirusega pöörlevad ning pidevalt niisutatavad lapid. Robot tunneb ära vaibad, nii et nende peale jõudes tõstab seade lapid üles ja suurendab imemisvõimsust.