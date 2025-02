ITAALIA REMONDIBLOGI | Torutöödest ja Itaalia üllatavatest hindadest

Airbnb ja lühiajalise majutusega pidi Itaalias väga palju bürokraatiat olema ja paljud piirkonnad tahavad lühiajalist majutust kas piirata või üldse keelata. Kui me lõpuks remondiga ühele poole saame, siis tuleb ka see bürokraatiamasin ette võtta ja ikkagi proovida ja vaadata, kas siis Itaalia korteriga on võimalik teenida sama hästi või paremini kui korteriga Tallinnas. Kuigi korterite väljaüürimine pole meil kinnisvara ostuga just esimene eesmärk, siis tegelikult on tore idee anda korter seniks rendile, kui ise seda ei kasuta. Itaalia majaostu peamiseks eesmägiks oli see, et perel oleks ka teine kodu, kus puhkamas käia ja pikkadesse talvekuudesse veidi vaheldust tuua. Isegi veebruarikuine Abruzzo on mõnusalt kevadine. Loodus rohetab, matkarajad kutsuvad ja kaugel pole aeg, kui saab juba randagi minna. Suvekuudel jälle Itaalia nii väga isegi ei tõmba ja siis on võib-olla just hea anda võimalus ka teistele meie mõnusat katuseterrassi nautida.