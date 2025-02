FOTOD | Põneva sisekujundusega loft, mis on sisse seatud ajaloolisesse ohvitseride kasiinosse

Kahekorruselise maja teine korrus on mõnusalt ruumikas ja valgusküllane – lisaks maja fassaadil olevatest suurtest akendest langeb valgus tuppa ka katuseakendest. Kuue meetrini kõrguvad laed ja avar planeering on suurepäraseks lõuendiks, et luua unikaalne kodu. Esile on tõstetud ka autentseid materjale ning interjööris on välja puhastatud majale omane punane tellis.