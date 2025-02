FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Soe ja õdus köök Nõmmel püüab pilku nostalgiliste detailidega

Köök asub ühes 1930. aastal ehitatud Nõmme majas, kus algselt asus hoopis pime magamistuba ning mis pererahva käe all köögiks ümber ehitati. Dekoratiivne otsasein laoti üles tsaariaegsetest punastest tellistest, kus osade telliste asemel on sisseehitatud valgustid. Vana Pioneeri tehase puupliit vahetati välja uuema ja moodsama Itaalia toodangu vastu. Nostalgilist meeleolu loovad Lutheri tehase toolid ja muud vanad ja väärikad detailid, mis on selle maja elanike ajalooline pärand. Eksponeeritud on nii maja esimene voolumõõtja kui ka nimelised rohupudelid, esiemade tikitud köögirätikud ja reisidelt kogunenud suveniirid. Köögilaua kohal on käepärast kirglikust kokkajast pereisa retseptiraamatud.