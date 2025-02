Talvest tüdinud? Viis lihtsat ideed, kuidas interjööris kevadisemad tuuled puhuma panna

1. Lisa interjööri pisut pastelseid värve

Et kodus pisut kevadisem meeleolu luua, piisab juba mõnest pisikesest detailist — olgu selleks siis uus laudlina, rõõmsalt pastelsed ning lillemustritega diivanipadjad või õrnades pastelsetes toonides voodipesu. Juba ongi toal uus ja värskem ilme! Kappidesse tasub ära peita lambanahad ja paksud pleedid. Kui mõnel juhtuvad veel jõulukaunistusedki akendel rippuma, siis needki tasub kappi uut hooaega ootama panna.

2. Kaunista kodu taimedega

Looduse tärkamist ja õiteilu on kena ka siseruumis imetleda. Kena kimbu võid leida muidugi lillepoest, aga peagi võib tuua tuppa ka suuremate pungadega oksi, mida vaasi panna ning õite ja lehtede puhkemist ootama jääda. Viljapuude oksi vaasis lillepoes müüdavate lõikelillede toitelahuse või aspiriinitabletiga turgutades on võimalik näiteks kirsil ja kreegil õied välja meelitada juba palju varem. Ka forsüütia on varane õitseja, mis oma õrnade kollaste õitega toas päikese paistma paneb.

3. Kasuta kõikjal heledamaid kangaid

Vaheta voodipesu õhulise valge vastu ja naudi kevadiselt värsket ilmet ka magamistoas. Heledaid kangaid võid kombineerida ka õrnade lillemustritega. Ka talvised paksud kardinad võid vahetada kevad-suvisel hooajal kergemate ja lendlevamate vastu välja, et valgus ruumis kenasti mänglema pääseks.

4. Pisikesed detailid ja nipsasjad

Kui talvel on au sees massiivsed küünlajalad ja klassikalistes toonides küünlad, siis kevadel on aeg need rõõmsamate ja helgemate toonide vastu välja vahetada. Ka kõikvõimalikud nipsasjakesed — värvilised vaasid, kausid või vaagnad lisavad interjöörile mõnusalt kevadist tunnetust.

5. Kevadine suurpuhastus