FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Boheemlaslikult hubane köök, kus on kuhjaga karakterit

Meie konkursile laekusid pildid ühest põnevast köögist, mis asub endisest tootmishoonest ümber ehitatud kortermajas. Säilinud on kandev konstruktsioon ning karakterit lisavad massiivsed postid ja kõrged laed. Hoone arhitektuur andis inspiratsiooni luua kööki stiilis, mida korteri omanik Jevgeni nimetab tabavalt „boho loftiks“ – tulemus on natuke industriaalne, kuid samas hubane ja boheemlaslik. „Enda köögi puhul hindan praktilisust ja avarust – köök on elutoast eraldatud ja köögis on suur aken, mis toob palju loomulikku valgust. Põrandale on valitud praktiline keraamiline plaat, mida on lihtne hooldada. Ka köögimööbli materjalide valikul olen lähtunud praktilisusest: tasapinnaks on heledates toonide kivi ning köögiuste materjaliks on valitud naturaalne tammespoon, mis pehmendab viimistlemata betoonist pindasid,“ kirjeldab Jevgeni oma valikuid. Tulemuseks on industriaalse hõnguga, hubane ja isikupärane köök, kus pole kardetud kombineerida julgeid värve ja erinevaid materjale.