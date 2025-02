FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Ajalugu austav köök saja aasta vanuses majas

Meie köögikonkursile laekusid fotod ühest erilisest köögist, mis on sisse seatud 100-aasta vanusesse majja. Ka kööki renoveerides on väärtustatud maja lugu – autentselt on restaureeritud nii maja laed, põrandad kui ka uksed ning sisustuski toob esile hoone väärikat iga. Siit ei leia köögisalongist tellitud mööblit ega ultramoodsaid söögitoole. Au sees on taaskasutus ning köögimööbelgi on tehtud ümber vanast kummutist.