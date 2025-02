FOTOVÕISTLUS „MINU STIILNE KÖÖK“ | Industriaalse hõnguga köök endises tehasehoones

Konkursile laekusid pildid ühest stiilsest köögist, mis on sisse seatud rekonstrueeritud tehasehoonesse. Ka kööki planeerides lähtuti tööstuslikust esteetikast ja nii domineerivad köögikujunduses roostevabad toonid, mis betooniga harmoonilise kooskõla loovad. Aksessuaarideks on valitud Itaalia disainklassikud ning köögi pilgupüüdjaks on helesinine Smegi retrokülmik.