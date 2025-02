Kui tihti tuleks voodipesu vahetada ja mis juhtub, kui seda piisavalt tihti ei tehta?

Voodilinad, tekikotid ja kõige rohkem just padjapüürid koguvad enesesse surnud naharakke, higi ja rasu, mis meelitavad ligi baktereid. Pikalt vahetamata kodutekstiilides pesitsevad ka tolmulestad. Et kodu tolmulestade pesitsusalaks võimalikult sobimatuks muuta, tuleks tekstiilide eest võimalikult tihti hoolt kanda. Kui voodiriideid on soovitav vahetada kord nädalas, siis padjapüüri tasuks vahetada üle päeva. Lisaks bakteritele ja tolmulestadele ohustavad magajat mitmesugused seenhaiguste põhjustajad. Ühes uuringus ilmnes, et eriliselt ohtlikud on vanad sulepadjad ja sünteetilistest materjalidest padjad, mille kasutusaeg jääb 1,5 ja 20 aasta vahele. Sellistelt patjadelt leiti kuni 17 liiki erinevaid seeni.