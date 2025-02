MÜSTEERIUM | Kas pesumasin võib tõesti sokke süüa?

Suurema tõenäosusega on koos muude asjadega pessu pandud sokid takerdunud suuremate pesude vahele: võib-olla on nad tekikoti sisse pugenud või peidavad end dressipluusi varrukas. Samas pole ka võimatu, et sokid ka päriselt trumli ja tihendi vahelt plehku võivad panna. Pesumasinate parandajate sõnul pole pesumasina-avarustest vastu vaatavad sokid just väga sagedaseks leiuks, ent vahel kohtab neidki - pigem kipuvad trumlist väljuma pisemad sokid ja värvipüüdjatena tuntud lapikesed. Suuremad sokid siiski trumlist nii naljalt kaduma ei lähe.

Eest või pealtlaetav masin?

Mõlemat tüüpi pesumasinad võivad sokkide kadumises süüdi olla. Pealtlaaditavates masinates võivad olenevalt mudelist väiksemad esemed pudeneda laadimisel trumli ja korpuse vahele. Eestlaetava masina puhul võib juhtuda, et sokid jäävad kinni ukse ja masina vahele jäävasse kummitihendisse. Tihenditki tasub regulaarselt puhastada ja isegi kuivatada, sest sinna kipub tekkima hallitus – seda eriti siis, kui pesumasina ust kinni hoida ning masinat mitte peale pesemist tuulutada.

Ka pesemise käigus on väike võimalus, et sokk või värvipüüdja masinas ekslema läheb ja oma teekonna masina filtris või äravoolus lõpetab. Pesumasina filtreid tasub ka ise regulaarselt puhastada ja veenduda, et sinna poleks sattunud kaduma länud esemeid. Vältimaks sokkide kadumaminekut ja pesumasina ummistamist, tasub kasutada spetsiaalseid pesukotte. Nii tee ükski sokk pesutsükli käigus vehkat.

Ka kuivati võib olla süüdlane

Kui ebemepüüdja asub kuivati esiosas, tasub sellelegi pilk heita ja otsida selle all olevast tühimikust sokke. Osade mudelite puhul eksisteerib ka variant, et kui filtrit mitte lõpuni sisse suruda, siis võivad sokid sinna tee leida. Ka staatiline elekter võib põhjustada sokkide kleepumist teiste riiete külge. Näiteks kui kuivatate koos voodipesuga ka sokke, võivad sokid tekikoti nurkadesse kinni jääda. Väikelaste sokid võivadki märkamatult tekikotis pesitseda ilma, et seda kasutamisel keegi tähele paneks.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada