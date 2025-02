See uskumatult glamuurne kesklinnakorter Aafrika ainsas art déco stiilis pilvelõhkujas ühendab efektselt korteriomaniku armastuse moe, kunsti, ajaloo, Bauhausi stiili ja avalike ruumide vastu. Tegu on koduga, mis on täis erakordselt kauneid esemeid ja kuulub ühtlasi nii Kaplinnale kui ka perele, kes on seal ligi kümme aastat elanud ...